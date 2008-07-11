Кому какое море подходит для отдыха?

Какой отдых без моря? Ведь так укрепить здоровье, как это можно сделать при помощи морского климата, невозможно ни в степи, ни в лесу, ни в даже горах. Но ехать надо туда, где вам лично будет хорошо, ведь у каждого моря свое лицо. А кроме этого, в подходящее время, ведь тот курорт, который летом лечит, зимой может покалечить, и наоборот. О том, кому какая курортная зона в зависимости от климата подойдет для оздоровления, мы поинтересовались у врача-реабилитолога Бориса Скачко.

Черное море

На ЮБК относительно сухой климат: в месяц там обычно не не более трех влажных, душных или мрачных дней. А вот на Черноморском побережье России влажность воздуха выше, поэтому часто бывает душно, что неблагоприятно для людей с болезнями сердца и легких. Такой же климат на черноморском побережье Турции, а вот климат на курортах Болгарии и Румынии летом похож на крымский, потому люди, страдающие болезнями бронхов и легких чувствуют себя в таких условиях более комфортно. Солнечная активность относительно умеренная — без риска обгореть можно находиться под солнцем до 20 минут.

Вода Черного моря богата микроэлементами. Среди них бром, йод, хлор, натрий, калий, кальций, магний, сульфаты, карбонаты... Но минеральная насыщенность невелика — всего 18 г на литр. Пусть это не так много, как в Красном и Средиземном море, но вполне достаточно для бальнеотерапии. Минус — температура воды иногда может резко поменяться с теплой на холодную — в связи со сменой течений.

Особенности Черного моря — горная аэротерапия и возможность естественного грязелечения. В горах, горных и прибережных лесах воздух насыщается кислородом и ароматами лечебных трав, из-за чего даже просто дыша человек совершает практически лечебную ингаляцию. Важно в этих условиях не курить — компоненты табачного дыма глубже будут проникать в органы дыхания.

В прибережных районах Крыма есть много озер, содержащих целебную грязь. Если обтираться ей ежедневно, можно активизировать обмен веществ, ослабить воспаления, ускорить сращивание костей после переломов.

Кому подойдет? В Крыму полезно отдохнуть людям, страдающим бронхолегочными (ларингиты, бронхиты, астма, эмфизема), сердечно-сосудистыми (ишемическая болезнь сердца, гипертония), ревматическими (ревматоидный артрит, ревматический полиартрит, деформирующий остеоартроз), почечными заболеваниями (нефриты). А вот черноморское побережье России легочникам и сердечникам не подойдет (повышенная влажность способствует спазмам бронхов и перегружает сердце).

Азовское море

Климат северного и восточного приазовья влажный. Вода азовского моря малосоленая и маломинерализованная из-за того, что в него впадают много полноводных рек, поэтому из она менее целебна, чем черноморская. Зато здесь очень редко бывает холодная вода: мелкое море хорошо прогревается и поэтому держит постоянно тепло.

Кому подойдет? В первую очередь — тем, кто хочет просто снять хроническую усталость. А вот больным дыхательными и сердечными проблемами этот регион мало подходит — из-за влажности (кроме южного — крымского побережья Азовского моря, где воздух суше).

segodnya.ua