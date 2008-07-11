Биологи раскрыли устройство вируса Эбола

Расшифрована структура ключевого элемента вируса Эбола, вызывающего смертельную геморрагическую лихорадку, лекарства от которой пока не создано. Об этом сообщают исследователи из калифорнийского исследовательского института Скриппса.

В статье, опубликованной в четверг в журнале Nature, биологи впервые описали структуру белка, который вирус использует для проникновения в клетки человеческого тела.

"Многое в вирусе Эбола остается тайной. Однако эта структура показала нам, как устроена принципиально важная составная часть вируса, и, что весьма важно, позволила обнаружить уязвимые места, которые мы можем использовать", - говорит ведущий автор исследования Эрика Сафир (Erica Saphire), слова которой цитируются в сообщении института.

Вспышка геморрагической лихорадки Эбола впервые была зафиксирована в 1976 году в Заире и Судане. Штамм вируса, вызвавший болезнь в Заире (сейчас Демократическая республика Конго), отличался невероятно высокой летальностью для вирусных инфекций - умирали около 90% заболевших. Предполагается, что первое заражение произошло при контакте человека с больным животным. В частности, известно, что этим вирусом могут быть заражены гориллы.

Несмотря на то, что вирус смертельно опасен, надежного лекарства от этой болезни до сих пор не создано.

Структура вирусного белка - гликопротеина, описанная авторами статьи, поможет понять, как вирус Эбола вторгается в клетки человеческого организма, и поможет в создании вакцины, способной блокировать этот белок, предотвращая болезнь и смерть.

Антитела, позволившие выявить структуру главного оружия вируса, были выделены из костного мозга одного из немногих выживших после вспышки лихорадки Эбола в 1995 году в городе Киквит на юго-западе Демократической республики Конго. Во время этой вспышки смертность превысила 90%.

medvesti.ru