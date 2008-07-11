Биологи раскрыли устройство вируса Эбола
Он вызывает гемморагическую лихорадку
Расшифрована структура ключевого элемента вируса Эбола, вызывающего смертельную геморрагическую лихорадку, лекарства от которой пока не создано. Об этом сообщают исследователи из калифорнийского исследовательского института Скриппса.
В статье, опубликованной в четверг в журнале Nature, биологи впервые описали структуру белка, который вирус использует для проникновения в клетки человеческого тела.
"Многое в вирусе Эбола остается тайной. Однако эта структура показала нам, как устроена принципиально важная составная часть вируса, и, что весьма важно, позволила обнаружить уязвимые места, которые мы можем использовать", - говорит ведущий автор исследования Эрика Сафир (Erica Saphire), слова которой цитируются в сообщении института.
Вспышка геморрагической лихорадки Эбола впервые была зафиксирована в 1976 году в Заире и Судане. Штамм вируса, вызвавший болезнь в Заире (сейчас Демократическая республика Конго), отличался невероятно высокой летальностью для вирусных инфекций - умирали около 90% заболевших. Предполагается, что первое заражение произошло при контакте человека с больным животным. В частности, известно, что этим вирусом могут быть заражены гориллы.
Несмотря на то, что вирус смертельно опасен, надежного лекарства от этой болезни до сих пор не создано.
Структура вирусного белка - гликопротеина, описанная авторами статьи, поможет понять, как вирус Эбола вторгается в клетки человеческого организма, и поможет в создании вакцины, способной блокировать этот белок, предотвращая болезнь и смерть.
Антитела, позволившие выявить структуру главного оружия вируса, были выделены из костного мозга одного из немногих выживших после вспышки лихорадки Эбола в 1995 году в городе Киквит на юго-западе Демократической республики Конго. Во время этой вспышки смертность превысила 90%.