Швеция увеличивает гуманитарную помощь для пострадавших на Донбассе украинцев

Об этом министр иностранных дел Швеции Маргот Вальстрём сообщила в Twitter.

"Тяжелая ситуация на востоке Украины - 3,7 миллиона человек пострадали, 215 тысяч перемещенных детей. Швеция выделяет дополнительные 3,2 миллиона евро на гуманитарную помощь", - сообщила Вальстрём.

Читайте такжеООН намерена в этом году привлечь на гуманитарные нужды Донбасса $ 298 млн

В целом гуманитарная помощь Швеции для Украины теперь составляет 14,5 млн евро.