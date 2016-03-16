Швеция увеличивает гуманитарную помощь для пострадавших на Донбассе украинцев
10:25, 16 марта 2016Страна
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Королевство Швеция увеличивает гуманитарную помощь для пострадавших на Донбассе от войны граждан Украины на 3,2 млн евро.
Швеция увеличивает гуманитарную помощь для пострадавших на Донбассе украинцев на 3,2 млн евро / flickr.com/gwester
Об этом министр иностранных дел Швеции Маргот Вальстрём сообщила в Twitter.
"Тяжелая ситуация на востоке Украины - 3,7 миллиона человек пострадали, 215 тысяч перемещенных детей. Швеция выделяет дополнительные 3,2 миллиона евро на гуманитарную помощь", - сообщила Вальстрём.
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В целом гуманитарная помощь Швеции для Украины теперь составляет 14,5 млн евро.
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