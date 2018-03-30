Солнечные лучи исцелят тело и закалят нервы

Вся природа с нетерпением ожидает животворного солнечного луча. Ведь именно Солнце наполняет ее энергией, дает возможность развиваться, плодиться и продолжаться в поколениях. Именно под действием солнечного луча в растениях начинается движение соков, распускаются листья, появляются цветы, которые превращаются в плоды. Человек — это часть единственного большого земного организма. И функционирование его организма также очень зависит от солнечных циклов, действия лучей небесного светила.

Солнечная энергия нужна нам для пополнения сил, нормализации внутренних процессов, подзаряжения каждой клетки тела. Изменяется сила влияния солнечного луча и на протяжении года. Весной и летом происходят приливы солнечной энергии к земле, а осенью и зимой — отливы.

Весной природа особенно энергетически жаждущая, а потому наиболее восприимчивая к Солнцу. Потому в это время его действие является по-особенному целебным. Летний луч хотя и имеет более слабое действие, но также очень полезен для человека.

Суточные солнечные циклы также отличаются между собой. Наиболее целительным является утренний солнечный луч. Он наполнен особенной позитивной энергией, которую называют стираемая. До полудня ее количество в воздухе значительно уменьшается. Потому что из плуночи до 12 часа дня происходит прилив солнечной энергии, а с 12 часа дня до 12 часа ночи — отплыв.

Энергетический прилив доходит к наивысшей своей точке во время восхода Солнца. Этот период энергетически мощнейший и наиболее благотворный. Если человек в течение получаса встречает восход Солнца, она получит такое огромное количество энергии, для накопления которой нужно провести на Солнце весь день.

Перед восходом Солнца лучи, которые загибаются назад в атмосфере, имеют мощное влияние на мозг. Во время восхода Солнца его лучи, которые идут по прямой линии, имеют позитивное действие на дыхательную систему и на органы чувств. А ближе к полудню — на пищеварительную систему. Потому лечебное действие солнечной энергии проявляется по-разному: перед восходом — улучшает работу нервной системы и мозга, с 9-ти до 12-ти часов — укрепляет желудок. А еще ранний солнечный луч благотворно действует на анемических людей.

После обеда же солнечная энергия имеет слабое лечебное действие и даже является агрессивной для человека. Потому это время не показано для лечения солнечным лучом.

Принимая солнечные ванны, нужно концентрироваться на процессе принятия солнечной энергии и пытаться не заснуть. Лучше всего это делать с 8 до 10-ї часа. Эти ванны имеют благотворное влияние на важнейшие системы человеческого организма: позвоночник, мозг, легкие, а через них и на остальные внутренние органы. Ведь мозг, как батарея, наполнившись энергией, начинает рассылать ее ко всем частям тела, леча их.

Если человек вынужден появляться на Солнце и в полдень, и по полудни, чтобы уберечь себя от вредного влияния, должен носить головной убор в форме многоугольника, который будет преломлять разрушительный луч.

Энергетика заката Солнца также является особенной. Биоэнергетики говорят: если хотите лечиться, подставляйте спину утреннему солнечному лучу, если хотите внутренне успокоиться, подставляйте свою спину Солнцу, которое заходит.

Человек, который стремится получить от Солнца подпитку или исцеление, должен разговаривать с ним. Подставьте его лучам больное место и думайте о том, как Солнце лечит ваше тело, и боль исчезнет, болезнь отступит.

С помощью солнечной энергии можно вылечить много болезней. Это действо хорошо сопровождать словами (можно мысленно) благодарности к Господу, который посылает нам целебный луч.

Солнечные ванны хорошо лечат проявления нервных расстройств. Для этого нужно на протяжении некоторого периода ежедневно подставлять спину лучу Солнца во время восхода. Это можно делать и здоровым людям для укрепления своей нервной системы. Больным туберкулезом нужно подставлять Солнцу спина и грудь в утренние часы на протяжении 1,5—2 часов или даже 3—4 часов. Если у вас экзема, выпадают волосы, или если вы страдаете от ревматизма или боли в суставах, или вас мучает сдутый живот, сделайте веранду, террасу, повернутую к Солнцу, застеклите ее — это будет ваша «естественная здравница». Лечение в ней проводите так: разденьтесь по пояс, ляжте на кушетку головой на север, а ногами на юг, подставьте грудь Солнцу, при этом защищайте голову от его действия, и лежите так полчаса, после этого повернитесь к Солнцу спиной, полежите полчаса, потом опять грудью, опять спиной и так, пока не вспотеете. Если сделаете 20—30—40 дней кряду такие солнечные ванны, болячки покинут вас. Если принимаете ванны на открытом месте, завернитесь в одежду из тонкой ткани, лучше белого или светло-зеленого цвета.

vz.kiev.ua