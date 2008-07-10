Исскуство может творить чудеса

Согласно новому исследованию человеческого мозга, хорошая музыка может творить с нами чудеса, сообщает scienceblog. Ученые надеются, что благодаря полученным знаниям они смогут разработать новые методы использования музыки в качестве лечения человеческих недугов. Исследование показало, каким образом музыкальная мелодия может влиять на кожу, сердце и дыхание человека.

Ученые провели эксперимент: проследили, как звуки настоящего фортепьяно и компьютера влияют на деятельность человеческого организма. Исследователи пришли к выводу, что звуки только профессионального инструмента могут улучшить влажность кожи слушателя благодаря тому, что музыка воздействует на центральную часть мозга.

Как говорят сами специалисты, понимание воздействия музыки на мозг человека и все его тело поможет им разработать эффективные методы музыкальной терапии. Ученые только начали узнавать, как возможно с помощью музыки систематично воздействовать на кожу, сердце, легкие и гормональную систему человека.

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