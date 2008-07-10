Рак щитовидной железы: есть новое лекарство

Новое экспериментальное лекарство, разработанное международной исследовательской группой, останавливает формирование кровяных сосудов внутри опухоли, тем самым прекращая развитие рака щитовидной железы.

Из 93 пациентов, имевших быстро развивающийся рак, 49 добились положительных результатов, принимая дифосфат мотесаниба. У 14 из 93 пациентов опухоль уменьшилась в размерах, а у 35 произошла стабилизация размера опухоли, продолжающаяся более, чем 24 недели.

Генетический анализ 25 пациентов показал, что положительное действие лекарства более выражено у пациентов, имеющих мутацию опухоли, известную как BRAF V600E. По мнению генетиков, сейчас необходимо приступить к подробному изучению данной мутации.

"Открытие, что пациенты, имеющие определенные мутации, более отзывчивы на действие определенных лекарств - это пример того направления, на котором мы хотим сконцентрироваться в наших исследованиях" - заявил Стивен Ширман, профессор онкологического центра унивеситета Техаса.

"Это первая из многих попыток песонифицировать методы лечения рака щитовидной железы, в зависимости от специфики мутации клеток" - добавил он.

Исследование, результаты которого были опубликованы 3 июля в Медицинской журнале Новой Англии, было профинансировано фармацевтической компанией Amgen Inc.

В настоящее время имеется очень мало средств для лечения рака щитовидной железы.

vecherniy.kharkov.ua