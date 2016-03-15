Международные послы призывают продолжить иммунизацию против полио в Украине

Об этом УНИАН сообщили в Минздраве.

Посол Европейского Союза, послы Канады и Франции обнародовали Заявление, в котором выразили обеспокоенность низким уровнем иммунизации в Украине, что привело к вспышке полиомиелита – опасной болезни. Потенциальное распространение полиомиелита из Украины в другие страны, если иммунизация не охватит соответствующего количества детей, рекомендуемой стандартами ВОЗ в ответ на заболевания полиомиелитом, отмечено в заявлении.

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Международные послы призвали украинское общество не распространять необъективные и неправомерные слухи относительно качества вакцины, которая является подтвержденной на международном уровне, не позволить коррупции и политике встать на пути общественного здоровья и защиты украинских детей. Вместо этого приложить все усилия, чтобы все дети, которые не получили необходимого количества доз ОПВ-вакцины, смогли получить его как можно скорее и быть защищенными.