Международные послы призывают продолжить иммунизацию против полио в Украине
Посол Европейского Союза, послы Канады и Франции обнародовали заявление, в котором призывают продолжить вакцинацию детей против полиомиелита в Украине и защитить украинское и мировое сообщество от распространения опасной болезни.
Об этом УНИАН сообщили в Минздраве.
Посол Европейского Союза, послы Канады и Франции обнародовали Заявление, в котором выразили обеспокоенность низким уровнем иммунизации в Украине, что привело к вспышке полиомиелита – опасной болезни. Потенциальное распространение полиомиелита из Украины в другие страны, если иммунизация не охватит соответствующего количества детей, рекомендуемой стандартами ВОЗ в ответ на заболевания полиомиелитом, отмечено в заявлении.
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Международные послы призвали украинское общество не распространять необъективные и неправомерные слухи относительно качества вакцины, которая является подтвержденной на международном уровне, не позволить коррупции и политике встать на пути общественного здоровья и защиты украинских детей. Вместо этого приложить все усилия, чтобы все дети, которые не получили необходимого количества доз ОПВ-вакцины, смогли получить его как можно скорее и быть защищенными.