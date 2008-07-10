Восстановление кожи в домашних условиях

Для приготовления восстанавливающих витаминных масок как нельзя лучше подходят овощи и фрукты. Такие маски не нужно долго готовить, а сразу после приготовления их можно наносить на лицо и оставлять на пятнадцать-двадцать минут. Для того чтобы восстановить кожу, которая уже достаточно настрадалась от вредного воздействия ультрафиолетовых лучей, попробуйте маски, рецепты которых приведены ниже.

Маска 1. Для приготовления этой маски вам потребуется натереть на терке одну большую грушу. Взять сто граммов промытого риса и сварить до полного разваривания в несоленой воде. Разваренную кашу необходимо смешать с тертой грушей. Полученную теплую массу необходимо нанести на кожу лица и оставить на пятнадцать минут. По истечении этого времени маску следует смыть прохладной водой и протереть лицо тоником. Маска из груши не только хорошо питает кожу, но и отлично очищает.

Маска 2. Для того чтобы приготовить эту маску вам потребуется пропустить через мясорубку один баклажан небольшого размера, после чего, подождав, пока выделиться сок, добавить одну чайную ложку яблочного сока. Смесь нужно тщательно перемешать. Массу нужно толстым слоем нанести на кожу лица и шеи и оставить на пятнадцать минут. По истечении этого времени смойте маску прохладной водой. После процедуры необходимо нанести на кожу лица и шеи питательный крем. Маску из баклажанов рекомендовано делать на ночь один раз в неделю. Такая маска рекомендована к применению, если ваша кожа загрубела и стала разраженной. Уже после первой процедуры вы заметите, что состояние кожи заметно улучшилось.

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