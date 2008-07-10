Плюсы и минусы контактных линз

Многие считают, что линзы уже совсем скоро полностью вытеснят очки. Но стоит ли поддаваться общему порыву и приобретать линзы? Вредны ли они? Давайте попробуем разобраться во всех плюсах и минусах контактных линз.

Многие не знают, какие линзы лучше всего выбрать: мягкие или жесткие. Это уж кому какие подойдут. Кому-то будет проще носить мягкие, а кто-то лучше себя чувствует в жестких. Определить, какие подойдут вам, вы можете «опытным путем», либо, получив исчерпывающую информацию от специалиста. При этом необходимо отметить, что второй вариант является наиболее подходящим. Линзы являются наиболее подходящим вариантом для людей с плохим зрением. Дело в том, что обзор в линзах почти естественный, а не ограниченный, как в очках. Тем более что ношение линз дает возможность вам носить солнцезащитные очки. Любые линзы следует снимать на ночь. Ночью глаза должны отдыхать, а в линзах полноценного отдыха не получится. Лучше снимать линзы и тогда, когда вам предстоит купаться в хлорированной воде. А вот морскую воду линзы переносят достаточно легко и даже раздражения глаз не возникает. Самым злейшим врагом линз является пыль, которая окружает нас, когда мы занимаемся генеральной уборкой, либо проходим по пыльной проселочной дороге. Поэтому, необходимо всегда носить с собой контейнер и раствор, чтобы в любой ситуации можно было привести в порядок свои линзы. Очень важно следить за своими глазами. При возникновении любых неприятных ощущений на время откажитесь от ношения линз, а если неприятные ощущения не прошли в течение нескольких дней, то обратитесь за помощью к специалисту. Лучше всего выбирать линзы на короткий срок. Сейчас существуют линзы, которые рассчитаны на один месяц или даже день. Это помогает глазам легче переносить ношение линз, а, кроме того, облегчает уход за линзами.

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