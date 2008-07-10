Курильщики больше страдают от боли в спине

Курильщики больше страдают от хронических болей в пояснице. Это выяснилось в результате анализа опроса, выполненного Моникой Зиммерман-Стензель и ее коллегами.

В 2003 Институт Роберта Коха опросил более 8000 частных лиц в ходе телефонного обследования здоровья. Вопросы включали общественные и демографические темы, а также стиль жизни и здоровье. На основе собранных данных авторы изучили зависимость между курением и хроническими поясничными болями.

Их оценка показывает, что курильщики или те, кто курил прежде, страдают хроническими болями чаще, чем не-курильщики. Количество лет, в течение которых субъекты курили, было решающим. Субъекты, которые курили табак более 16 лет с вдвое большей вероятностью страдали от хронических болей в спине, чем люди, которые дымили менее 10 лет.

Вероятность спинных болей была еще больше увеличена у людей, которые курили дольше 26 лет. С другой стороны, частота с которой эти субъекты поглощали табак и количество дыма не играли роли.

Тем не менее, авторы отмечают, что курение не обязательно вызывает хронические боли в спине. Возможно, люди с хроническими болями в спине курят, чтобы облегчить боль. Точная ассоциация между курением и болью должна быть разъяснена в более подходящих исследованиях. Они могли бы предложить дополнительные возможности для предотвращения хронических поясничных болей или мотивированного этим курения

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