Буковина демонстрирует позитивную динамику решения проблем здравоохранения

“То, что буковинская власть сделала для медицины края за прошлый и 2008 год, стоит уважения”, - так оценил результаты Года медицины, инициированного на Буковине 2007-ом году председателем ОГА Владимиром Кулишом, Министр здравоохранения Украины Василий Князевич. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе МОЗ Украины.

Находясь 8 июля с рабочим визитом в Черновицкой области, он отметил значительное снижение показателей детской смертности в области, которые до прошлого года были наивысшими в Украине, а также положительно оценил инициативы власти относительно вынесения за пределы областного центра туберкулезного диспансера.

Во время встречи с руководством края Министр сообщил о планах правительства относительно значительного повышения заработной платы медикам со следующего года и о приоритетах семейной медицины, которая предусматривает обеспечение семейных врачей, направленных на работу в сельскую местность, служебным жильем и транспортом. Глава облгосадминистрации сообщил о готовности областной власти проводить общие с министерством коллегии на базе областных медицинских заведений и выразил предложение найти механизмы софинансирования оснастки лечебных заведений края, которые строятся за счет областного бюджета. В частности, за счет перевыполнения поступлений от области в Государственный бюджет, какие бы частично могли возвращаться в регион. Владимир Кулиш передал Министру перечень объектов, которые нуждаются в финансовой поддержке правительства, среди которых – Хотинска центральная районная больница и роддом, Герцаивска районная больница (теперь идет ее достройка).

Василий Князевич также имел встречу с медицинской общественностью Буковины, где сообщил о задании, начерченном Кабинетом Министров: за время каденции правительства продлить жизнь украинцев по меньшей мере на 3 года. Отвечая на вопрос медиков и журналистов, Василий Князевич отметил, что Украине нужно “5-7 лет для того, чтобы пройти путь реформирования медицины – начиная от другого подхода к подготовке кадров и заканчивая предоставлением услуг нового качества”. Министр, в частности, сообщил, что предусматривается внедрение эксперимента с предоставлением инсулина больным сахарным диабетом, когда не государство централизовано будет закупать лекарства, а средства на них будут предоставляться персонифицировано больным. Многочисленными были вопросы относительно трудоустройства выпускников медвузов по специальности “медицинская психология”, системному решению проблемы Министр пообещал полное содействие.

Министр побывал в Черновицкой городской детской больнице, в Заставнивский центральной районной больнице и ее родильном и реанимационном отделениях, ознакомился с условиями пребывания воспитанников многодетной семьи настоятеля Банченского монастыря Михаила Жара, который усыновил и взял под опеку около 150 детей, среди которых, – дети с тяжелыми физическими изъянами. В семье М.Жара министр вручил почетные грамоты людям, которые помогают в уходе за детьми. Василий Князевич остался довольный изменениями в медицинской отрасли края и обещал содействие сельским врачебным амбулаториям, помощь в их обеспечении санитарным автотранспортом, а также содействие в обеспечении оборудованием центра реабилитации детей с поражением центральной нервной системы, который вскоре откроется в Черновцах.