Обнаружен новый наркотик

Американские ученые выдвинули предположение, что к некоторым продуктам может наступать стойкая привязанность, сравнимая с наркотической зависимостью.

Исследователи выявили несколько групп таких продуктов, среди них шоколад и сладкие газированные напитки.

Однако главным открытием ученых стал сыр.

Выяснилось, что сыр содержит большое количество казеина - белка, при расщеплении которого вырабатывается опиумное вещество, по своему составу очень напоминающее морфий.

С возрастом человек, потребляющий много сыра, становится заложником собственного пристрастия.

Американские врачи разработали трёхнедельную диету и программу образа жизни, помогающую тучным людям расстаться с "пищевыми" наркотиками.

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