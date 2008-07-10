Обнаружен новый наркотик
09:08, 10 июля 2008Страна
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Им могут стать некоторые продукты
Американские ученые выдвинули предположение, что к некоторым продуктам может наступать стойкая привязанность, сравнимая с наркотической зависимостью.
Исследователи выявили несколько групп таких продуктов, среди них шоколад и сладкие газированные напитки.
Однако главным открытием ученых стал сыр.
Выяснилось, что сыр содержит большое количество казеина - белка, при расщеплении которого вырабатывается опиумное вещество, по своему составу очень напоминающее морфий.
С возрастом человек, потребляющий много сыра, становится заложником собственного пристрастия.
Американские врачи разработали трёхнедельную диету и программу образа жизни, помогающую тучным людям расстаться с "пищевыми" наркотиками.
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