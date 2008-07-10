Система «Управляемого обучения» для детей с ДЦП вводится в Украине

Белоцерковский детский оздоровительный центр «Шанс» при помощи польских партнеров и финансовой поддержке Международного фонда «Возрождение» вводит инновационную для Украины систему «Управляемого обучения», которая обеспечивает комплексную медико-педагогическую реабилитацию детей с церебральным параличом.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил директор центра Владимир КРИЖАНИВСКИЙ.

Он отметил, что, несмотря на значительное количество официальных заявлений, принятых законов, не видно существенных изменений, государство не решает проблемы включения инвалидов в жизнь общества, способствует формированию их потребительских интересов и самоизоляции.

В.КРИЖАНИВСКИЙ подчеркнул, что “мы практически не видим детей с особыми потребностями на улицах”, в общественных местах, а их семьи остались один-на-один со своими проблемами. В то же время он заверяет, что дети-инвалиды не нуждаются в жалости, которая лишает их шансов на полноценную жизнь во взрослом возрасте, вместо этого им нужны реабилитация, образование и обучение самостоятельности.

Именно с этой целью центр “Шанс” вводит систему “Управляемого обучения” для комплексной реабилитации детей раннего возраста с органическими поражениями нервной системы.

В свою очередь, директор Общества помощи детям с особыми потребностями «Шаг за шагом» (Замость, Польша) Мария КРУЛЬ рассказала, что система “Управляемого обучения” или «метод Петьо» была изобретена в Венгрии, после чего она получила распространение во многих других странах. По ее словам, его особенность заключается в объединении мер по социальной защите, обучению и реабилитации таких детей.

М.КРУЛЬ сообщила, что фактически это детские сады для детей с ограниченными возможностями, где работает коллектив разноплановых специалистов, которые обучают детей самостоятельно двигаться, обслуживать самих себя, общаться и интеллектуально развиваться. Она отметила, что подобные центры не только дают возможности для комплексного развития детям с ограниченными возможностями, но и позволяют их родителям не быть постоянно «прикованными» к своему ребенку, ежедневно ходить на работу и просто чувствовать себя так же, как и родители здоровых детей.

Председатель Национального фонда реабилитации (Варшава, Польша) Барбара МАЗУРЕК добавила, что такие учреждения в Польше появились по инициативе родителей детей с особыми потребностями, но в основном их финансирование осуществляет государство. Кроме бюджетного финансирования есть еще и средства, которые привлекают специальные целевые фонды. Эти деньги могут быть привлечены только на четко определенные меры и их использование строго контролируется. Б.МАЗУРЕК подчеркнула, что общественные инициативы в этом секторе как правило значительно эффективнее, чем государственные, и обходятся дешевле, потому государство соглашается отдавать значительную часть средств для реализации неправительственным организациям.