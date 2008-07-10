Ученые выяснили причины ожирения у юных девушек

Девушки во время взросления могут полнеть от нехватки сна, пристрастия к алкоголю и интернет-серфинга, заявляют ученые из Гарварда.

Доктор Кэтрин Берки, руководитель исследования, заявляет о том, что девушки, вступающие в юношеский возраст, довольно часто прибавляют в весе больше нормы, но причины такого состояния не всегда были ясны. Поэтому специалисты обследовали более 5 тысяч девушек в возрасте от 14 лет до 21 года во всех 50-ти штатах США.

В ходе исследования участниц эксперимента попросили описать свой образ жизни в течение года. В частности, они должны были рассказать, сколько часов они тратили на сон, интернет, сколько выпивали в день спиртного и кофе.

Оказалось, что те девушки, которые больше всего времени проводили в интернете, увлекались алкогольными напитками и мало спали, прибавили в весе больше нормы. Так, девушки 18 лет и старше, которые два или более раза в неделю пили алкогольные напитки и спали менее шести часов в сутки, а также проводили много времени за интернет-серфингом, набрали примерно на два килограмма за год больше, чем другие участницы эксперимента.

Что касается напитков, то ученые не обнаружили никакой взаимосвязи между потреблением кофе и прибавкой веса.

Как показало ранее глобальное исследование, проведенное институтом INSERM в 63-х странах мира, 40% мужчин и 30% женщин имеют лишний вес, а 24% представителей сильного и 27% представительниц прекрасного пола страдают ожирением.

korrespondent.net