В течение двух месяцев в Украине ликвидировано 179 нарколабораторий
Национальная полиция Украины в течение двух месяцев выявила и пресекла преступную деятельность трех организованных наркогруппировок и ликвидировала 179 нарколабораторий, центров изготовления и употребления наркотиков.
В течение двух месяцев ликвидировала 179 нарколабораторий и очагов употребления наркотиков в Украине / Фото: УНИАН
Об этом УНИАН сообщили в Департаменте противодействия наркопреступности Национальной полиции Украины.
По имеющимся данным, также за этот период ликвидировано 6 международных каналов поступления наркотиков в Украину, задокументировано 30 фактов сбыта сильнодействующих лекарственных средств и 44 факта нарушения установленных правил оборота наркотических средств, из незаконного оборота изъято почти 200 кг наркотических средств и психотропных веществ.
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«Подразделение стало «единым организмом», который эффективно противодействует наркопреступности. Самое главное - нам сейчас не сбавить эту инициативу, не утратить эту мотивацию», - отметили в ведомстве.