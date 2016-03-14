В течение двух месяцев в Украине ликвидировано 179 нарколабораторий

08:45, 14 марта 2016
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Национальная полиция Украины в течение двух месяцев выявила и пресекла преступную деятельность трех организованных наркогруппировок и ликвидировала 179 нарколабораторий, центров изготовления и употребления наркотиков.

Фото: УНИАН

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте противодействия наркопреступности Национальной полиции Украины.

По имеющимся данным, также за этот период ликвидировано 6 международных каналов поступления наркотиков в Украину, задокументировано 30 фактов сбыта сильнодействующих лекарственных средств и 44 факта нарушения установленных правил оборота наркотических средств, из незаконного оборота изъято почти 200 кг наркотических средств и психотропных веществ.

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«Подразделение стало «единым организмом», который эффективно противодействует наркопреступности. Самое главное - нам сейчас не сбавить эту инициативу, не утратить эту мотивацию», - отметили в ведомстве.

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