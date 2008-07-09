С 1994 года численность населения Крыма сократилась на 12%

В период с 1994 года по настоящее время население автономии уменьшилось более чем на 268 тыс. человек, или на 12,0%, и по состоянию на 1 июня 2008 года составила 1 967,8 тыс. человек.

Как передает корреспондент УНИАН, по информации Главного управления статистики в АРК, в большей степени сокращение населения коснулось городской местности.

За январь-май 2008 г. численность населения сократилась на 3,3 тыс. человек. Сокращение населения обусловлено только естественной убылью - 5,2 тыс. человек, которую несколько смягчил миграционный прирост - 1,9 тыс. человек.

Специалисты отмечают положительные тенденции, которые наметились в демографической ситуации Крыма за 5 месяцев текущего года. Так, количество родившихся составило 8,6 тыс. чел, что на 2,9% больше, чем за аналогичный период 2007 года, количество умерших выросло на 2,3%, однако абсолютные цифры остаются достаточно высокими - умерло 13,8 тысяч человек. Темпы прироста количества родившихся опережают темпы прироста количества умерших.

Кроме того, в автономии наблюдается стабильный положительный прирост в миграционных процессах, то есть преобладание количества прибывших над количеством выбывших, однако при этом миграционный прирост снизился на 10,9%.

Число зарегистрированных браков незначительно превосходит число зарегистрированных разводов и составляет соответственно 3,3 и 3,0 тыс.

Вместе с тем, существуют и отрицательные тенденции. В частности, имеет место рост смертности детей в возрасте до 1 года. За 5 месяцев текущего года темп прироста этого показателя составил 9,0%. Снижение количества зарегистрированных браков и разводов составило соответственно 11,9% и 7,8%. Основными причинами смертности населения, по-прежнему, остаются болезни системы кровообращения, новообразования и внешние причины смертности