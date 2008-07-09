11 супер-продуктов, которые вы игнорируете

Эксперт в области питания и автор книг, посвященных этому важнейшему вопросу, Джони Боуден составил список здоровых продуктов, которые люди, заботящиеся о своем благополучии, должны употреблять в пищу, но почему-то не делают это.

Кроме того, его излюбленные продукты, такие как (портулак, гуава, или ягоды годжи) не всегда доступны обычному потребителю супермаркетов. Автор книги "150 самых здоровых продуктов на Земле" скорректировал свой список таким образом, чтобы упоминаемые продукты были не только полезны, но и доступны.

1. Свекла: Доктор Боуден уверен, что свекла - прекрасный источник фолиевой кислоты естественных красных пигментов, которые помогают бороться с раком. Как употреблять: свежей, или в салате. Подвергнутая термообработке, свекла теряет свойства мощного антиоксиданта.

2. Капуста. Богатая питательными веществами, такими как сульфорафан, усилитель действия противораковых энзимов. Как употреблять: нашинкованной по-азиатски, или в качестве хрустящего дополнения к бургерам и сандвичам.

3. Cалат. Этот овощ, богатый каротиноидами, сохранит здоровье ваших глаз. Как употреблять: измельчить и заправить оливковым маслом

4. Корица: Ваш помощник в борьбе с колебаниями сахара в крови, а также уровня холестерина. Как употреблять: добавлять в кофе или овсяные хлопья

5. Гранатовый сок. Снижает кровяное давление и богат антиоксидантами. Как употреблять: просто выпейте!

6. Чернослив. Отличный антиоксидант. Как употреблять:запечь вместе с копченым окороком

7. Семена тыквы. Это самая питательная часть тыквы. Кроме того, содержит магний. Достаточное количество минералов в организме снизит вероятность ранней смерти. Как употреблять: Приготовить в качестве закуски, поджарив на сковороде, или покрошить в салат.

8. Сардины. Доктор Боуден называет их "здоровая еда в банке". Сардины богаты омега-3 кислотами и кальцием. Также содержат железо, магний, фосфор, калий, цинк, медь и марганец - важные дополнения витаминов группы B. Как употреблять: выбирайте сардины в оливковом масле. Сардины хорошо добавлять в салат, а также готовить с ними тосты. Кроме того, можете добавить лук, дижонскую горчицу и приготовить "рыбную пасту".

9. Имбирь. "Царь всех приправ", он обладает сильными противовоспалительными свойствами. Как употреблять: добавьте в омлет или к овощным блюдам.

10. Замороженные ягоды черники. Черника не теряет своих свойств даже и при заморозке, и доступна круглый год. Согласно исследованиям, регулярное употребление этой ягоды способно улучшить память. Как употреблять: добавьте ягоды в йогурт или молочный шоколад. Покрошите миндальной стружки.

11. Тыква - низкокалорийный овощ, богатый клетчаткой и витамином А, отвечающим за иммунную систему. Как употреблять: Вместе с маслом, корицей и мускатным орешком.

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