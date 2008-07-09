Ведение дневника помогает похудеть

Ученые утверждают, что ведение дневника с детальным перечислением съеденной пищи и подсчетом полученных с ней калорий - великолепное средство для похудения. К такому выводу они пришли, поработав в течение 6 месяцев с группой из 1685 мужчин и женщин среднего возраста.

Все участники эксперимента получили общие рекомендации по питанию и упражнениям, часть их должна была вести продуктовый дневник. Через полгода оказалось, что те, кто каждый день анализировал свой рацион, похудели в 2 раза больше, чем те, кто не вел дневники.

Связь с похудением здесь очевидна. Записи помогают вычислять источники лишних калорий и разрабатывать более правильный рацион.

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