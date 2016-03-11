Милдронат могут исключить из допинг-списка запрещенных препаратов для употребления спортсменами
В письме подчеркивается, что на данный момент действие мельдония на организм спортсменов научно не доказано, также научно не подтверждены сроки вывода препарата из организма.
Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак получил письмо из Международной федерации биатлона (IBU) относительно спортсменов, временно отстраненных за употребление милдроната.
В письме подчеркивается, что на данный момент действие мельдония на организм спортсменов научно не доказано, также научно не подтверждены сроки вывода препарата из организма, сообщает пресс-служба Федерации биатлона Украины.
"В связи с этим со стороны международных организаций будет инициировано дополнительное исследование препарата. IBU обратилась к Медицинской комиссии с предложением: на период проведения исследований и получения результатов объявление о санкциях по отношению к спортсменам отложить", - отмечается в сообщении.
Таким образом, анонсированное ранее на 30 марта заседание медицинской комиссии IBU, на котором должен был рассматриваться вопрос о санкциях к членам сборной Украины Ольге Абрамовой и Артему Тищенко, может быть перенесено в связи с особыми обстоятельствами их случаев и необходимостью дополнительного изучения дела.
Брынзак предположил, что в результате этого решения может быть введен либо некий переходный период в отношении милдроната, либо вообще его исключение из списка запрещенных.
Читайте такжеТяжелые тренировки продлевают жизнь - ученые"Смогут ли спортсмены в этот период принимать участие в соревнованиях под эгидой IBU, станет известно позже. Но новость эта важна в первую очередь с той точки зрения, что очки женской сборной Украины в эстафете за этап Кубка мира в Антхольце сняты не будут", - отметили в пресс-службе ФБУ.
Как сообщал УНИАН, на этой неделе разразился громкий допинг-скандал с применением милдроната, в который оказались вовлечены 12 спортсменов. В том числе два представителя сборной Украины по биатлону и 6 российских спортсменов, включая суперзвезд мирового спорта Марию Шарапову, Семена Елистратова, Павла Кулижникова.
Все они применяли милдронат (мельдоний), который находится в списке запрещенных Всемирным антидопинговым агентством (WADA) с 1 января 2016 года.