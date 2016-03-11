Милдронат могут исключить из допинг-списка запрещенных препаратов для употребления спортсменами

Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак получил письмо из Международной федерации биатлона (IBU) относительно спортсменов, временно отстраненных за употребление милдроната.

В письме подчеркивается, что на данный момент действие мельдония на организм спортсменов научно не доказано, также научно не подтверждены сроки вывода препарата из организма, сообщает пресс-служба Федерации биатлона Украины.

"В связи с этим со стороны международных организаций будет инициировано дополнительное исследование препарата. IBU обратилась к Медицинской комиссии с предложением: на период проведения исследований и получения результатов объявление о санкциях по отношению к спортсменам отложить", - отмечается в сообщении.

Таким образом, анонсированное ранее на 30 марта заседание медицинской комиссии IBU, на котором должен был рассматриваться вопрос о санкциях к членам сборной Украины Ольге Абрамовой и Артему Тищенко, может быть перенесено в связи с особыми обстоятельствами их случаев и необходимостью дополнительного изучения дела.

Брынзак предположил, что в результате этого решения может быть введен либо некий переходный период в отношении милдроната, либо вообще его исключение из списка запрещенных.

Читайте такжеТяжелые тренировки продлевают жизнь - ученые"Смогут ли спортсмены в этот период принимать участие в соревнованиях под эгидой IBU, станет известно позже. Но новость эта важна в первую очередь с той точки зрения, что очки женской сборной Украины в эстафете за этап Кубка мира в Антхольце сняты не будут", - отметили в пресс-службе ФБУ.

Как сообщал УНИАН, на этой неделе разразился громкий допинг-скандал с применением милдроната, в который оказались вовлечены 12 спортсменов. В том числе два представителя сборной Украины по биатлону и 6 российских спортсменов, включая суперзвезд мирового спорта Марию Шарапову, Семена Елистратова, Павла Кулижникова.

Все они применяли милдронат (мельдоний), который находится в списке запрещенных Всемирным антидопинговым агентством (WADA) с 1 января 2016 года.