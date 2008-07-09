Первая помощь при солнечных ожогах

Началось лето, а значит, самое время отправляться на пляж. Если вы пренебрегли мерами безопасности и обгорели на палящем летнем солнце, то необходимо срочно принимать меры. Ниже приведены несколько рецептов, которые помогут вам снять боль и ускорить процесс заживления кожи.

Средство 1. Для приготовления этого средства вам потребуется мелко измельчить листья подорожника, после чего, 4 столовые ложки измельченных листьев необходимо залить 300мл кипящей воды. Настаивайте средство в течение двух часов, а по истечении этого времени смочите в настое марлевую салфетку и приложите к пораженной коже. Оставьте на 15-20 минут, после чего, салфетку нужно снять.

Средство 2. Насыпьте на поверхность воды в ванне горсть пищевой соды, после чего, полежите немного в ванне, а после процедуры не вытирайтесь, дайте содовой водой высохнуть на коже.

Средство 3. Если у вас нет аллергии на алоэ, то вы можете использовать сок алоэ для снятия боли и отека.

Средство 4. Помогут и овсяные хлопья. Четыре столовых ложки овсяных хлопьев необходимо измельчить в кофемолке, после чего, залить их 100мл кипящей воды.

Когда хлопья немного остынут, нанесите теплую массу на кожу и оставьте на 10-15 минут. По истечении этого времени смойте хлопья прохладной водой и нанесите увлажняющий крем.

Средство 5. Если у вас обгорело лицо, то хорошо справиться с этой проблемой огурец. Натрите его на терке и нанесите массу на лицо.

Оставьте средство на 15-20 минут, а по истечении этого времени маску следует смыть прохладной водой или чайной заваркой.

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