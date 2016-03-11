Crown Agents будет покупать только зарегистрированные в Украине лекарства - Минздрав

В обсуждении приняли участие члены Рабочей группы по вопросам профильного сопровождения государственных закупок с привлечением специализированных организаций, члены Постоянной рабочей группы по вопросам профильного сопровождения государственной закупки лекарственных средств для лечения онкогематологических больных взрослого возраста, члены Постоянной рабочей группы по вопросам профильного сопровождения государственной закупки лекарственных средств, радиофармпрепаратов для лечения онкологических больных взрослого возраста, а также представители пациентских организаций и общественности.

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Заместитель Министра здравоохранения Украины Игорь Перегинец напомнил, что номенклатура лекарственных средств в прошлом году широко обсуждалась и проходила все необходимые утверждения, и в ней использовались международные непатентованные названия лекарственных средств.

«Список лекарственных средств был предоставлен международной организации, которая подготовила перечень возможных к закупке лекарственных средств. Напомню, что Crown Agents будет покупать только зарегистрированные в Украине лекарственные средства, по самой низкой цене. Все препараты из перечня проанализирует Государственный экспертный центр, который предоставит исчерпывающую информацию по каждой позиции: данные о клинических исследованиях, об истории использования препарата, и тому подобное», - добавил заместитель Министра охраны здоровья Украины.

Свои выводы и обоснование этих препаратов могут оказать медицинские эксперты.