Чтобы жить дольше, надо питаться низкокалорийными продуктами

Ограничение калорийности пищи позволит замедлить процесс старения организма, обнаружили американские учёные Университета Сент-Луиса. Предположительно, механизм действия этой ассоциации заключается в уменьшении активности гормона щитовидной железы - triiodothyronine T3, благодаря чему предотвращается старение тканей и дисфункция метаболизма. Сокращая приблизительно по 300-500 потребляемых калорий в день, можно добиться хороших биологических эффектов на здоровье, говорят исследователи.

Сокращение калорийности еды защищает от риска многих общих болезней, включая рак, диабет и сердечные нарушения. Врачи заметили, что чем меньше калорий получает человек, тем быстрее снижаются уровни гормона Т3 и тем дольше становится продолжительность жизни. Однако медики предупреждают, что важно выбирать правильную диету, богатую питательными элементами, а не съедать только один десерт или бутерброд в сутки.

ami-tass.ru