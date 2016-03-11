Рада намерена ратифицировать конвенцию МОТ о минимальных нормах соцобеспечения

"На протяжении последних лет Украина двигалась в направлении ратификации, изменяла свое законодательство и, наконец, президент внес в ВР законопроект о ратификации", - сказала Денисова.

По словам Денисовой, данная конвенция гарантирует гражданам минимальный уровень базовой социальной защиты. Конвенция действует в 30 странах, и Украина станет 31 страной, подпадающей под ее действие после ратификации.

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Денисова отметила, что по некоторым показателям социальной защиты Украина превосходит требования конвенции. В то же время, по ряду параметров социальной защиты нужно провести усиление обеспечения.

Она сообщила, что Украина взяла на себя обязательства присоединиться к данной конвенции еще в 2006 году, когда ВР ратифицировала обновленную Европейскую социальную хартию.

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Депутат отметила, что ее комитет будет доводить до парламентариев важность ратификации. "Надеюсь, что в ближайшее время этот законопроект будет принят", - сказала Денисова.