Герпес можно остановить?

Красивые губы без риска герпеса в скором времени могут стать реальностью. Учёные нашли «ахилессову пяту» вируса – РНК, позволяющую ему подавлять своё собственное размножение и благодаря этому оставаться незаметным для иммунной системы и противовирусных препаратов. Осталось лишь научиться отключать эту РНК.

Микробиологи и вирусологи уже давно пытаются решить проблему, которая, на первый взгляд, должна больше занимать охотников, – как выманить «дичь» из укрытия. И если последние за тысячи лет придумали разнообразные способы для того, чтобы выкуривать и вспугивать дичь всех видов и размеров, то врачи пока только начинают подбираться к соответствующим методам лечения.

Дело в том, что большинство бактерий и вирусов можно уничтожить только тогда, когда они находятся в состоянии деления. Отчасти именно поэтому острые инфекционные состояния относительно легче поддаются лечению, нежели хронические вирусные или бактериальные заболевания.

Брайан Каллен и его коллеги из Гарварда и Университета имени Дьюка обнаружили «слабое место» герпеса, с помощью которого можно «выкурить» один из самых распространенных в человеческой популяции вирусов.

Вирус простого герпеса первого типа (HSV1) «скрывается» у 90% всего населения Земли в виде латентной инфекции в нейронах тройничного нерва. Там он становится недоступен не только для клеток иммунной системы, но и для разнообразных противовирусных препаратов.

В отличие от ВИЧ или вируса оспы, герпес «использует» наш организм гораздо экономней, не сразу уничтожая все клетки, в которые проникает. Он выходит на поверхность лишь в случае стресса, иногда весьма незначительного – некоторым достаточно даже небольшого сквозняка.

Тогда герпес начинает действовать в лучших традициях корабельных крыс, предпринимая попытку к бегству на поверхность за счёт ускоренного деления. Результат – пузырьки и высыпания на коже, а нередко даже кератит. Для нас это неприятный косметический эффект и серьёзные риски здоровью, а для вируса – повышение шанса продолжить свой род и обрести нового хозяина.

Как выяснили Каллен и его коллеги, такое разнообразие поведения стало возможным благодаря гену LAT, а точнее – его РНК, образующейся в «родительской» клетке, когда вирус герпеса переходит в латентное состояние.

В экспериментах на мышах учёные показали, что одна РНК LAT запускает образование целых четырёх РНК. Поскольку LAT не кодирует какого-либо белка, то клетка разрезает эту нуклеотидную последовательность, чаще всего на куски определённой длины, способные разными способами ограничивать деление вируса.

Самый оригинальный из них – miR-H2-3p, являющийся абсолютной противоположностью гена ICP0, запускающего репликацию вируса. В результате срабатывает микроРНК, обычно регулирующая транскрипцию, а в данном случае — препятствующая считыванию генов самого вируса, необходимых для деления.

Теперь учёные планируют найти способ остановить работу LAT.

Ведь благодаря этому они смогут выманить вирус на поверхность, где он станет «доступен» для самых простых лекарств, вроде ацикловира или его генериков, действующих исключительно на стадии размножения вируса.

Хотя самый надёжный способ воздействовать на содержание РНК в цитоплазме клеток — РНК-интерференция, или же уже упомянутые микроРНК, Каллен пока не нашел способа использовать эти механизмы, но возлагает большие надежды на начавшиеся исследования препарата от гепатита С, действующего похожим образом.

Воодушевленные вирусологи уже в скором времени планируют провести исследования соответствующего «варианта» для простого герпеса, чему, безусловно, будут рады не миллионы, а миллиарды жителей земли, ежедневно рискующие из-за латентной инфекции потерять зрение или даже заполучить менингит.

gazeta.ru