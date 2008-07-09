На Харьковщине замалчивают эпидемию менингита?

В Изюмской райбольнице под строгим карантином находится около 30 человек. По всем признакам болезнь похожа на серозный (вирусный) менингит.

Как сообщил 24.ua один из пострадавших, среди госпитализированных его жена с восьмилетний сын: «Она поехала отдыхать к родителям, ребенок заболел – начались дикие головные боли, он не мог ходить, пришлось нести в больницу на руках. Сейчас родные уже третью неделю находятся на карантине. К ним не пускают, так что связь держим в телефонном режиме».

Пострадавший утверждает, что схожие симптомы и у других пострадавших: головные боли, тошнота, нарушения координации движений.

В Изюмской районной СЭС категорически отрицают состояние карантина. Но повышенную заболеваемость все же фиксируют.

Источник инфекции до сих пор не найден, но СЭС не спешит предупреждать горожан о росте заболеваемости.

Эпидемиологи острожничают: больные находятся на обследовании, окончательные диагнозы пока не установлены. «Это может быть и ОРЗ, и пневмония, - предполагает Татьяна Тонкошкур, зам главврача по эпидвопросам Харьковской облСЭС. – В данном случае только у пятерых больных установлен диагноз вирусного менингита».