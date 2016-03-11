Савченко срочно необходима медицинская помощь, украинских врачей не допускают

Об этом на своей страничке в Facebook написал ее адвокат Николай Полозов.

«Надежда прекратила сухую голодовку, но выход из нее происходит с тяжелыми осложнениями», - сообщил он.

Полозов подчеркнул, что вчера ее рвало водой, которую она пыталась пить. Помимо этого, состояние ее и без того измотанного здоровья становится все хуже. Сказывается старая проблема с камнями в почках, обостренная стрессом для организма в виде голодовки (особенно сухой). Высокая температура, не спадающая уже несколько дней, свидетельствует, как минимум, о серьезном воспалении внутренних органов. Иными словами, минимум, что сейчас необходимо в срочнейшем порядке сделать для Надежды Савченко, - это провести ее медицинское обследование, добавил он.

Читайте такжеСостояние здоровья Надежды Савченко ухудшилось

«Российских медиков она к себе не подпускает. Как пишет сама Надежда, здесь, в России старый ГУЛАГовский принцип «Не верь, не бойся, не проси» стал ее кредо. Вместе с тем, украинские медики все еще находятся в Ростове-на-Дону, так и не получив разрешения от российских властей на встречу и обследование Надежды. Видимо кремлевская обида, озвученная Лавровым, на ее действия в суде, оказалась очень глубокой», - отметил Полозов.

«Так или иначе, Надежде Савченко срочно требуется хотя бы медицинское обследование для оценки текущего состояния здоровья, определения потенциальных рисков и правильного выхода из сухой голодовки. Я читал, что власти Украины обратились к Германии с просьбой прислать своих медиков Надежде. Но когда они приедут? А решать эту проблему нужно срочно», - добавил он.

Полозов высказал сожаление, что российский омбудсмен Элла Памфилова не проявляет какой-либо активности в судьбе летчицы в этот критический момент.

«Все двери в России для Надежды закрыты, а Украина сейчас объективно ничем не может оперативно помочь заложнице. Адвокаты - не врачи и не могут объективно судить о состоянии ее здоровья. На мой субъективный взгляд, ситуация критическая», - сказал Полозов.

Он призвал всех неравнодушных к судьбе украинской летчицы людей максимально распространить это заявление, постараться довести до его всех политиков, чиновников журналистов, до кого можно дотянуться, к кому можно обратиться.

«Нужно бить в набат» - написал адвокат.