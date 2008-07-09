Бездымные табачные продукты повышают риск развития рака

Бездымные табачные продукты (БТП), такие как жевательный и нюхательный табак, повышают риск развития рака в чуть меньшей степени, чем обычное курение. Так утверждают ученые, проводившие исследования применения этих продуктов во всем мире и изучая их возможную связь с онкозаболеваниями. Группа ученых под руководством доктора Паоло Боффета (Paolo Boffeta) сообщает в июльском номере авторитетного журнала "Ланцет: Онкология" (The Lancet Oncology) о том, что БТП содержат свыше 80 канцерогенов, среди которых – нитрозамины и тяжелые металлы.

Полученные данные показывают, что среди людей, употребляющих БТП, заболеваемость раком ротовой полости выше на 80%, раком пищевода и поджелудочной железы – на 60%. Кроме того, несмотря на отсутствие данных европейских исследований о повышении заболеваемости раком легких среди этой группы населения, данные американских исследований говорят об обратном.

При этом доля рака, ассоциированного с БТП, существенно отличается в разных странах. К примеру, в то время как в Индии и Судане свыше 50% рака ротовой полости связано с употребление БТП, в США эта доля составляет "всего" 4%.

В целом, результаты свидетельствуют о сильной связи раковых заболеваний и БТП, отмечают авторы исследования, которые при этом не рекомендуют такие продукты как альтернативу табакокурению. Лишь единичные исследования, проведенные в США и Швеции, говорят об относительном преимуществе перехода курильщика на БТП. В то же время, в целом заболеваемость по онкопатологии остается самой низкой среди некурящих.

podrobnosti.ua