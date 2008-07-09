В Донецкой области в июне на 60% выросла заболеваемость острыми кишечными инфекциями

В Донецкой области в июне текущего года, по сравнению с маем, на 59% выросла заболеваемость острыми кишечными инфекциями.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила заместитель главного государственного санитарного врача Донецкой области Татьяна БЕЛОМЕРЯ.

По предварительным оперативным данным, в июне в области было зарегистрировано 1193 случая кишечных инфекций. При этом наиболее высокий уровень заболеваемости отмечен в городах Донецке, Енакиево, Краматорске, Селидово, Снежное, а также Новоазовском и Першотравневом районах.

"Согласно выводам эпидемического расследования, главными факторами передачи кишечных инфекций являются скоропортящиеся пищевые продукты, которые приобретаются населением в местах стихийной торговли, или готовятся дома с нарушением правил гигиены и продолжительное время хранятся", - сказала Т.БЕЛОМЕРЯ.

Одновременно она подчеркнула, что в настоящее время заболеваемость кишечными инфекциями в области не превышает средние многолетние показатели. "Вспышки кишечных инфекций в области не зарегистрированы", - указала замглавного санитарного врача.

Т.БЕЛОМЕРЯ акцентировала, что в связи с ростом заболеваемости областной санэпидслужбой усилен государственный санитарный надзор за водоснабжением, качеством пищевых продуктов, выполнением требований санитарно-противоэпидемического режима в объектах эпидемического риска, в том числе в оздоровительных учреждениях. При этом она напомнила, что очень важным фактором противостояния кишечной инфекции является строгое соблюдение жителями правил гигиены в быту, на работе и на отдыхе.