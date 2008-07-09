О чем нужно помнить, отправляясь в аптеку

Каждый из нас иногда, а быть может, и очень часто, покупает в аптеке лекарства без рецепта. Потому что посоветовали знакомые, реклама хорошая, все покупают именно это, или просто так получилось. Но ведь не все мы врачи или провизоры. Не все знают, что даже самые распространённые препараты, которые мы привыкли принимать при каждом проблемном случае, в какой-то степени опасны.

Вот возьмем хотя бы аспирин (ацетилсалициловая кислота, аспирин УПСА или другие варианты названия того же самого препарата). Конечно, он оказывает противовоспалительное, жаропонижающее и болеутоляющее действие. Но надо помнить и другую сторону его воздействия: аспирин небезопасен для людей с язвенной болезнью, так как может вызвать её обострение и желудочные кровотечения. Кроме того, он влияет на клетки крови, снижая её свёртываемость. Потом можно только удивляться: «Почему это у меня синяки месяцами не проходят? И вообще, раньше даже когда падал, их не было. Теперь же чуть тронь – уже синяк».

Аспирин для детей раннего возраста при длительном применении опасен развитием болезней крови, в частности, лейкемии. Чтобы вредных эффектов не было, нужно не так уж и много: таблетки запивать большим количеством жидкости, не меньше стакана, а порошки разводить указанным на упаковке количеством воды. И принимать его необходимо после еды.

Есть и другие разрекламированные препараты, которые везде продаются без рецепта – ибупрофен, диклофенак, вольтарен, фастум. Они относятся к нестероидным противовоспалительным средствам и незаменимы при различных болях. Но опять же, принимая их, нужно помнить, что, как и аспирин, они раздражающе действуют на слизистую желудка. Не стоит удивляться, если вы никогда не страдали гастритом, а тут вдруг почувствовали боли в области желудка после их приема. Необходимо следить за своим рационом. Даже используя мази, не забывайте пить витамины и соки, не увлекайтесь специями и острыми блюдами. Если у вас появилась изжога, отрыжка, головные боли, необходимо обратиться к врачу и, возможно, перестать использовать препарат.

Так же небезопасны и часто применяемые нами анальгин и парацерамол. Мы пользуемся ими при головных болях, гриппе, просто недомогании. А между тем, при частом приёме анальгина возможно развитие агранулоцитопении. Это когда в крови нет лейкоцитов с определённым типом ферментов. Они защищают наш организм от всех бактериальных инфекций – пожирают бактерии. При их отсутствии (агранулоцитопении) мы всё чаще заболеваем и дольше болеем. В тяжелых случаях это грозит полным отсутствием иммунитета.

Парацетамол (он же эффералган, панадол, упсарин) не так страшен, но нужно помнить, что он усиливает действие сосудосуживающих препаратов: мезатона, кодеина и других. Это грозит резким повышением давления. А вообще, противоинфекционным действием он не обладает и при простудах просто снимает симптомы, но не лечит.

Здесь нельзя не вспомнить про колдрекс, фервекс, фармацетрон и терафлю. Эти комбинированные препараты содержат парацетамол в больших количествах, а также антигистаминные и сосудосуживающие препараты. Превышение дозировки преподнесёт вам сюрприз в виде высокого давления, сонливости в течение дня и замедления реакции.

Это, конечно, не все лекарства, но их мы используем чаще других. И поэтому давайте просто будем внимательны, не стоит что-то наспех покупать от той же головной боли. Одна боль пройдет, а другая может появиться. Разве это нам надо? Иногда лучше лишний раз переспросить в аптеке, перечитать аннотацию, посоветоваться с врачом. Хороший специалист никогда не откажет в совете и всегда предупредит о последствиях. Мы должны помнить о себе. И будем здоровы!

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