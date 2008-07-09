За 5 месяцев население Сумской области сократилось на 5,7 тыс. человек

За январь-май 2008 года население Сумской области во всех городах и районах региона сократилось на 5718 человек.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении статистики в Сумской области, рожденных детей было зарегистрировано 4214, умерших людей – 9932.

Таким образом, общий коэффициент рождаемости к смертности, то есть естественного прироста (сокращения) населения Сумской области составил минус 11,5 человек на 1 тыс. жителей. Этот коэффициент также отрицательный во всех административных единицах области.

За это время в регионе было зарегистрировано 1671 бракосочетание и 1743 развода