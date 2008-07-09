Четверть китайцев страдает от избыточного веса

Более четверти взрослых китайцев страдает от избыточного веса или ожирения. Такие данные содержатся в исследовании, опубликованном в американском журнале о здравоохранении Health Affairs.

По мнению врачей, виной тому, что китайцы активно набирают вес, снижение физической активности, а также европейская и американская кухня.

Авторы исследования считают, что, если власти будут бездействовать, к 2028 году количество людей, страдающих от излишнего веса, удвоится. Исследователи также отмечают, что ситуация в Китае очень характерна для многих развивающихся стран.

Связь между бедностью и ожирением

Число страдающих от излишнего веса людей в Китае уверенно растет с тех пор, как в стране начался стремительный экономический рост.

Исследование было проведено группой врачей во главе с профессором Барри Попкиным. Они обследовали более 20 тысяч людей в разных областях Китая. Выводы исследования неутешительны: неуклонно растет число людей, больных гипертонией и диабетом, а 80% случаев смертей в Китае связаны с неинфекционными заболеваниями: болезнями сердца и злокачественными образованиями.

Врачи видят причину этих недугов в излишнем весе и нездоровом питании китайцев.

Традиционная китайская еда состоит по большей части из овощей и риса.

По словам исследователей, рост доходов китайских граждан привел к тому, что в их рационе стало появляться гораздо больше мяса и жирной пиши.

По словам обозревателя Би-би-си Джилл Макгиверинг, многие жители китайских городов ведут такой же образ жизни как обитатели западных мегаполисов: у них нет времени правильно питаться и уделять достаточно внимания физическим упражнениям.

Даже в сельской местности снижается физическая активность людей, так как ручной труд уступает место сельскохозяйственной технике.

Исследователи также отмечают, что людей страдающих от избыточного веса больше в сельских и бедных городских районах, нежели в тех частях города, где живут люди с большим достатком.

Китайские власти говорят, что знают о проблеме избыточного веса граждан. Но до сих пор, как утверждают исследователи, не было сделано необходимых шагов для пропаганды среди населения здорового образа жизни.

news.bbc.co.uk