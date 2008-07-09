В Днепре нашли холеру

Запорожская санэпидемстанция вчера, 8 июля, выявила холерный вибрион в пробах воды, взятых в Днепре в районе водной станции ОАО "Запорожкокс", по словам специалистов, в этом году в Запорожье уже был зафиксирован случай заражения холерой. Данный тип холерного вибриона не является токсигенным: болезнь проходит в легкой форме, но опасность заражения достаточно высока.

По словам завотделением особо опасных инфекций областной санэпидемстанции Аллы Цыганковой, тип вибриона уже определен. По мнению специалистов, это вирус средней степени опасности. "Мы обнаружили вибрион, который называется серовар Огава. Ранее мы с ним уже сталкивались - в прошлом году аналогичный вирус был обнаружен на пляже Заводского района Запорожья. Особой опасности он, как правило, не представляет. Однако с ним надо быть осторожным - всякое случается", - предупредила Цыганкова.

Сейчас устанавливается источник загрязнения водоема. "Наиболее вероятной представляется версия о том, что вирус занесен катером, принадлежащим водной станции ОАО "Запорожкокс". На нем периодически осуществляются водные прогулки по Днепру, а моют судно у причала, расположенного в трех-пяти метрах от пляжа, где проводились пробы", - говорит пресс-секретарь главного санврача Запорожской области Юрия Смирнова.

Еще одной возможной причиной заражения Юрий Смирнов назвал сброс балластных вод судна: "Возможно, человек, являющийся носителем холерного вибриона, справил нужду в гальюне, вибрион угодил в реку - вот вам и распространение инфекции. Данное место расположено в 150 метрах от центрального городского пляжа, поэтому заниматься случаем придется серьезно".

Холера - острое инфекционное заболевание из группы карантинных инфекций. Его разносчиками являются холерные вибрионы, вызывающие нарушение водно-солевого обмена, вследствие которого наступает обезвоживание организма. Для заболевания характерно эпидемическое распространение и многообразие клинических форм: от бессимптомных до тяжелых. Последние без своевременного и адекватного лечения заканчиваются летальным исходом.

В этом году в Запорожье уже был зарегистрирован случай инфицирования холерой. В настоящий момент в районе центрального городского пляжа и пляжа ОАО "Запорожкокс" берутся дополнительные пробы. Если ситуация осложнится, санэпидемстанция обещает закрыть для купания все пляжи ниже плотины Днепровской ГЭС.

kommersant.ua