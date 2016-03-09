Что нужно знать о пересечении линии разграничения с детьми

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время брифинга по результатам мониторинга контрольных пунктов въезда-выезда "Зайцево" и "Новотроицкое" в Донецкой области.

Богданович отметил, что нынешний порядок пересечения линии соприкосновения на Донбассе позволяет вывезти ребенка с неконтролируемой территории при наличии только одного из родителей. Однако завезти ребенка обратно можно только либо при наличии обоих родителей, либо при наличии доверенности отсутствующего родителя.

"В целом, это правильная норма, потому что с более опасной неконтролируемой территории лучше предоставить возможность вывезти ребенка даже при наличии одного из родителей. А соответственно, чтобы вернуть (на неконтролируемую территорию - УНИАН), то нужно присутствие, согласие двух родителей. Это правильно", - сказал он.

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В то же время, Богданович подчеркнул, что многие люди об этой норме не знают.

"Очень много людей едут просто покупать продукты питания или снимать деньги с банковской карточки. Например, мать с ребенком - не с кем оставить на неконтролируемой территории - она выезжает и потом, не зная об этой норме, когда хочет уже вернуться обратно не неконтролируемую территорию, она узнает, что она не может пересечь линию соприкосновения, потому что ребенка не пропускают без присутствия второго родителя. Соответственно, о доверенности она тоже не знает, что она должна у нее быть", - сказал Богданович.

Он выразил убеждение, что необходимо информировать граждан о соответствующем порядке: либо персонально, когда пограничник видит, что человек выезжает с ребенком, либо же с помощью предупреждающих табличек.