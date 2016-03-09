В Россию не пускают украинских врачей, выехавших к Савченко - адвокат

Об этом сообщил один из ее адвокатов Николай Полозов в Twitter.

«Украинские врачи, выехавшие к Надежде, в данное время находятся на границе РФ. Их не впускают сюда», - написал он.

Как сообщил УНИАН, ранее уполномоченный президента Украины по вопросам мирного урегулирования ситуации на Донбассе Ирина Геращенко сообщила, что российские власти разрешили украинским врачам осмотреть Савченко 9 марта, которая 4 марта начала сухую голодовку.

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Сегодня Савченко уже доставили в Донецкий суд Ростовской области, где она намерена выступить. По данным адвоката, состояние здоровья Савченко ухудшилось.

«У неё началась лихорадка, температура около 38 градусов. Но выступать в суде намерена, несмотря ни на что», - сообщал Полозов.

Справка УНИАН. Савченко в России обвиняют в убийстве двух российских журналистов, а также в незаконном пересечении российской границы. Украинка и ее защита отвергают обвинения, и заявляют, что на момент гибели российских журналистов ее уже захватили в плен боевики, которые затем принудительно переправили в Россию.

В середине декабря 2015 года российский суд продлил арест Савченко до 16 апреля.

Прокуратура требует приговорить Савченко к 23 годам лишения свободы.