Кофе мешает забеременеть

Употребление четырех чашек кофе в день препятствует зачатию ребенка. К такому выводу пришли голландские ученые по результатам исследования с участием девяти тысяч женщин, ранее прибегавших к процедуре экстракорпорального оплодотворения (ЭКО).

Беа Линтсен (Bea Lintsen) и ее коллеги из Университета Радбоуд в Наймегене наблюдали за женщинами, пытавшимися забеременеть с помощью ЭКО, в течение 13 лет после последней процедуры. Выяснилось, что за этот период у 1350 женщин родились дети, зачатые естественным путем.

Анализ образа жизни и рациона питания участниц показал, что употребление четырех и более чашек кофе, крепкого чая или других напитков с кофеином снижало вероятность зачатия на 26%. Примерно такой же эффект оказывало употреблении алкогольных напитков три раза в неделю. Еще более существенную негативную роль играл избыточный вес женщины, а также курение, сообщили исследователи.

К примеру, у 36-летней женщины с избыточном весом, несколько раз прибегавшей к ЭКО, курящей, употребляющей четыре чашки кофе в день и алкоголь три раза в неделю риск зачать ребенка естественным путем равен 5%. При нормальном весе и отсутствии трех других факторов риска у той же женщины, ее шансы забеременеть составляют 15%, отметила Линтсен. Таким образом, изменение образа жизни позволяет утроить шансы на рождение ребенка при бесплодии, подчеркнули ученые.

Отчет о результатах исследования был представлен на ежегодной конференции Европейского общества репродукции человека и эмбриологии, прошедшей в Барселоне.

medportal.ru