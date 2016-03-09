ВОЗ и ЮНИСЕФ призывают продолжать вакцинировать украинских детей против полиомиелита

В течение первого тура удалось провакцинировать 65,7% детей, в течение второго – 75,1%, в течение третьего - 81,7% от запланированного количества.

По словам заместителя Министра здравоохранения Игоря Перегинца, уровень вакцинации в Украине сегодня является недостаточным, ведь чтобы преодолеть вспышку полиомиелита, вакцинацией необходимо охватить не менее 95% детей. Поэтому он совместно с представителями ВОЗ и ЮНИСЕФ отметил необходимость продолжить вакцинировать детей против полиомиелита тем, кто еще не успел этого сделать.

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«Минздрав совместно с ВОЗ и ЮНИСЕФ призывает родителей, у которых есть дети до 6-ти лет и кто пропустил вакцинацию во время трех раундов и не получил три дополнительные дозы вакцины ОПВ, вакцинировать своих детей. У кого есть дети в возрасте от 6 лет до 10-и лет нужно получить одну дополнительную дозу ОПВ вакцины в ближайшее время, если во время третьего раунда этого не было сделано. Если дети не были вакцинированы ни разу от полиомиелита, сначала вакцинировать нужно вакциной ИПВ, а через 2 недели – ОПВ. Только такими действиями мы сможем остановить циркуляцию полиовируса и обеспечить коллективный иммунитет, чтобы уберечь нашу страну от страшной, неизлечимой болезни», - сообщил заместитель Министра.

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Как отметила представитель Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Украине Джованна Берберис, начиная с сентября прошлого года, достигнут значительный прогресс в Украине в вопросе иммунизации против полиомиелита благодаря Министерству здравоохранения, международным партнерам, родителям, учителям. Но несмотря на все усилия, Украине не удалось достичь мировых стандартов уровня охвата детей вакцинацией. «Дети Украины пока остаются в опасности, поэтому останавливаться нельзя, ведь каждый ребенок должен получить три дозы вакцины против полиомиелита. Еще не поздно сделать необходимую прививку – вакцина есть в регионах в достаточном количестве, она безопасна и эффективна», - добавила Джованна Барберіс.

Специалисты рекомендуют не медлить и пройти вакцинацию именно в течение ближайшего месяца.