Кабмин решил провести открытый конкурс на должность уполномоченного по вопросам семьи

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабмина со ссылкой на министра Кабинета министров Анну Онищенко.

По ее словам, соответствующее решение будет вынесено на ближайшее заседание правительства. В конкурсе будут задействованы ученые, представители общественных правозащитных и религиозных организаций, представители профильных министерств и ведомств.

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При этом Онищенко отметила, что «Адриан Буковинский не вступил в должность правительственного уполномоченного по вопросам семьи, сейчас в отношении него проводится спецпроверка».

Как сообщалось, решение о назначении Буковинского на должность уполномоченного по вопросам семьи было принято на заседании Кабинета министров 2 марта. Позже в СМИ появилась информация о связях Буковинского с опасной сектой и о его гомофобских взглядах.