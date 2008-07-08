Cерьги и зубные пломбы могут вызывать мышечную агонию

Люди могут годами мучиться необъяснимыми мышечными спазмами и болями, даже не подозревая, что они могут вновь стать сильными и здоровыми, просто сняв серьги или заменив зубные пломбы. К такому выводу, пришла на днях группа врачей-хиропрактиков, не использующих для лечения лекарственные средства.

Исследовав множество пациентов, они установили, что во многих случая боль могут вызвать кусочки металла, вонзающиеся или даже просто прикасающиеся к коже. Провокаторами мышечной агонии зачастую становятся простые серьги или металлические пломбы.

По мнению экспертов, нервная система автоматически пытается "спасти" те части тела, которые попали в зону "опасного контакта" с металлом, и задействует в этом своеобразном "побеге" ближайшие мускулы. Они, в свою очередь, вызывают цепную реакцию - и спустя короткое время весь организм начинает "корчиться от боли".

Самое печальное в этом то, что человек не может найти причин и впадает в депрессию, наблюдая, как ничто - ни полноценный отдых, ни специальные упражнения, ни диета - не приводят к избавлению.

Хорошая новость в том, что теперь, после публикации результатов исследования, появилась надежда, что, узнав о них, люди просто вынут из ушей серьги и заменят пломбы на акриловые, и смогут забыть о годах, прожитых в боли.

Британский криопрактик Саймон Кинг - один из 250-ти врачей, исповедующих такой метод лечения, рассказал, как ему пришла в голову идея о металлических "провокаторах" боли. По его словам, его всегда интересовало, почему зачастую люди восстанавливаются после серьезных травм и ранений гораздо быстрее, чем те, кто, казалось бы, должны моментально встать на ноги. И наблюдение показало - все, кто медленно и тяжело восстанавливался, носили металлические предметы.

Кинг утверждает, что серьги в основном провоцируют шейные и зубные боли, а украшения вроде цепочек, ожерелий и часов могут вызвать артрит.

Выводы специалиста распространились в медицинской среде и начинают пользоваться там успехом. Ряд врачей, причем не только хиропрактиков, но и исповедующих традиционные методы лечения, уже заявили, что в рассуждениях Кинга несомненно есть рациональное зерно.

last24.info