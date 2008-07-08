Еврокомиссия реформирует европейское здравоохранение

Еврокомиссия обнародовала пакет законопроектов в области европейской системы здравоохранения. Основное новшество системы законопроектов сводится к тому, что гражданин ЕС может получить медицинское лечение в любой из стран Евросоюза.

Как сообщает пресс-служба Еврокомиссии, в случае принятия новых проектов, пациентам не нужно будет получать одобрение своего местного врача на амбулаторное лечение за рубежом. Нововведения позволят гражданам ЕС более свободно и комфортно перемещаться по Европе. Планируется, что системы здравоохранения разных стран будут обмениваться опытом, создавать общие стандарты для повышения качества предоставляемых услуг и их эффективности. Вместе с тем, чтобы пресечь такое явление, как "оздоровительный туризм", когда граждане из менее обеспеченных европейских стран целенаправленно приезжают на лечение в более обеспеченные, заграничное лечение будет покрываться в том же объеме, в котором оно обошлось бы на родине пациента. Исключение составят лишь больные, которые были срочно госпитализированы в результате несчастного случая, обострения тяжелого хронического заболевания и т п. Пациенты, желающие пройти курс стационарного лечения за границей, должны будут предварительно получить разрешение.Однако сегодняшняя статистика свидетельствует, что лишь каждый сотый турист-европеец, приехавший в другую страну, пользуется услугами иностранных докторов. Законопроект вступит в силу после одобрения Европарламентом и ратификации всеми 27 странами ЕС.2 июля был также представлен "социальный пакет" - меры по улучшению правовой ситуации инвалидов, пожилых людей, представителей сексуальных, религиозных и других меньшинств. Так, например, люди, передвигающиеся с помощью инвалидного кресла-коляски или слепые, должны получить равные возможности в пользовании магазинами, ресторанами, стадионами, предприятиями сферы услуг, вокзалами, государственными учреждениями.

БелаПАН