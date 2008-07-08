Фармкомпанию ”Пфайзер” обвиняют в гибели 200 детей

В Нигерии сегодня возобновляются слушания по делу американской фармацевтической компании "Пфайзер", обвиняемой в гибели детей.

В 1996 году в Нигерии концерном из США на 200 детях в штате Кано во время эпидемии менингита был опробован антибиотик "трован", не прошедший клинических испытаний. В результате эксперимента 11 детей погибли, еще десятки стали инвалидами. Правительство страны добивается от "Пфайзер" компенсации в размере 6,95 млрд долларов, а власти штата Кано - еще 2,75 млрд долларов.

Дело рассматривается верховным судом Нигерии. Американской компании выдвинуты обвинения по 8 пунктам, включая "преступный заговор" и "преднамеренное нанесение тяжкого вреда здоровью".

В 1997 году Управление США по вопросам качества продовольствия и медикаментов выдало разрешение на применение "трована" для лечения взрослых, но не одобрило использование препарата для лечения детей.

ami-tass.ru