8 июля – Всемирный день борьбы с аллергией

Сегодня во всем мире отмечается Всемирный день борьбы с аллергией, который впервые был проведен в 2005 году по решению Всемирной организации по аллергии /WAO/ и Всемирной организации по иммунопатологии /WIPO/.

Болезни, которые мы теперь называем аллергическими, были известны очень давно. Еще во времена Древнего Египта были описаны симптомы, которые можно рассматривать как клинические проявления аллергии. Но, несмотря на это, человечество обратило внимание на этот недуг лишь в XIX веке, а разобралось в природе этого явления только к концу XX столетия.

Аллергией называется состояние повышенной чувствительности живого организма по отношению к определенному веществу или веществам (аллергенам), развивающееся при повторном воздействии этих веществ. Физиологический механизм аллергии заключается в образовании в организме антител, что приводит к понижению или повышению его чувствительности. Аллергия проявляется в виде сильного раздражения слизистых оболочек, кожных сыпей, общего недомогания и других симптомов.

По статистике, аллергией страдает каждый пятый житель нашей планеты: каждый шестой американец, каждый четвертый немец. А в мегаполисах этому неприятному заболеванию подвержено от 30 до 60 % населения. По прогнозам Всемирной организации здравоохранения /ВОЗ/, XXI век станет веком аллергии.

За последние 30 лет аллергические болезни, в том числе бронхиальная астма, стали самыми быстро распространяющимися заболеваниями во всем мире. Причем рост их числа отмечается как среди взрослых, так и среди детей. Сегодня каждый третий ребенок в странах Европы страдает аллергией, а каждый десятый - бронхиальной астмой.

По данным ВОЗ, в среднем, во всей Европе 10% детей страдают от астматических симптомов. При этом в Западной Европе уровень симптомов в десять раз выше, чем в восточных странах. Международное исследование астмы и аллергии у детей (ISAAC), проведенное в 1995–1996 годах, выявило, что ежегодная средняя распространенность самозарегистрированных симптомов астмы у подростков в возрасте 13–14 лет по всей Европе составляет 11,5%. Этот уровень варьируется от 2,6 до 4,4% в Албании, Румынии, Грузии, Греции, и до 29,1–32,2% в Ирландии и Великобритании. Это наводит на мысль о том, что западный образ жизни связан с аллергическими болезнями у детей.

К сожалению, большинство людей сами зачастую слишком легкомысленно относятся к этой болезни, не придавая ей большого значения. Многие даже не осознают, что больны, относя симптомы аллергии на счет других заболеваний. Нередко человек страдает из-за элементарного незнания симптомов, видов и методов лечения аллергии. Недостаточная информированность и знание этой проблемы, не только среди населения, но и среди медработников приводит к тому, что неправильное и несвоевременное лечение вызывает развитие серьезных, порой угрожающих жизни осложнений.

Инициатива проведения Всемирного дня борьбы с аллергией должна внести весомый вклад в распространение знаний об этом недуге среди самых широких слоев населения, продемонстрировать серьезность этой неприятной болезни, необходимость профилактических и лечебно-диагностических мер. Помимо этого, также необходимым является привлечение внимания властей, специалистов других областей медицины и организаторов здравоохранения к этой проблеме.