С 2009 года финансирование программ по преодолению эпидемии ВИЧ/СПИД увеличится

Со следующего года финансирование программ по преодолению эпидемии ВИЧ/СПИД в Украине увеличится в десять раз.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Кабинете министров сообщил министр здравоохранения Украины Василий КНЯЗЕВИЧ.

Он отметил, что именно нехватка финансирования не позволяет адекватно реагировать на ситуацию с эпидемией ВИЧ/СПИД в нашей стране.

По его словам, государство на протяжении 2009-2013 годов выделит около 4 млрд. грн. на борьбу со СПИДом. “Мы ведем переговоры с различными международными фондами, в частности с Глобальным фондом. Однако мы должны работать прозрачно и понятно для всех”, - отметил В.КНЯЗЕВИЧ.

В то же время министр здравоохранения отметил, что с помощью международных экспертов будет проведена мощная работа по выявлению больных ВИЧ-инфекцией. "Я боюсь этой цифры, но лучше о ней знать реально и влиять, чем иллюзорно досказывать, что у нас нет этой проблемы", - отметил В.КНЯЗЕВИЧ. Он сослался на опыт Болгарии, где после подобного мониторинга количество ВИЧ-инфицированных оказалось в пять раз больше, чем показывала официальная статистика.

В.КНЯЗЕВИЧ также выразил надежду, что вся власть будет работать над этой проблемой, поскольку Украина здесь является лидером.