В Украине растет количество ВИЧ-инфицированных женщин

В последнее время в Украине резко выросло количество ВИЧ-инфицированных женщин, что свидетельствует о феминизации СПИДа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве сообщил министр здравоохранения Украины Василий КНЯЗЕВИЧ.

По его словам, инфицируются женщины трудоспособного возраста - от 20 до 40 лет. “Обычно, это женщины, которые живут с наркоманами, или те, которые заняты в сексуальной бизнес-индустрии. Мы будем активно работать с этим контингентом”, – отметил В.КНЯЗЕВИЧ.

Министр выразил обеспокоенность неосведомленностью украинцев о ВИЧ-инфекции и СПИДе. “Поэтому со следующего года мы начинаем массированную информационную кампанию, которая поможет людям больше узнать об этих серьезных болезнях”, – отметил В.КНЯЗЕВИЧ.

Как министр он высказался за жесткие меры в отношении тех лиц, кто, попав в больницу, не желает проходить анализ на ВИЧ/СПИД. “Здесь не может быть никаких вольностей, потому что мы все живем в одном обществе”, – отметил В.КНЯЗЕВИЧ.

Всего в Украине на учете, по словам министра, находятся 122 тысячи ВИЧ-инфицированных. “Однако международные эксперты, приглашенные Украиной для независимой оценки состояния дел относительно преодоления ВИЧ/СПИД, выявили, что реальное количество ВИЧ-инфицированных – от 220 до 440 тысяч человек”, – заявил В.КНЯЗЕВИЧ.