Украина и ФРГ объединят усилия в противодействии ВИЧ/СПИДу

В рамках визита представителей Федерального министерства здравоохранения ФРГ состоялась встреча руководителя Департамента защиты от инфекционных заболеваний Франца-Йозефа Биндерта и начальника отдела борьбы со СПИДом Инес Переа с заместителем министра здравоохранения Украины Валерием Бедным и группой высокопоставленных должностных лиц МЗ Украины, которые курируют вопрос профилактики и борьбы с ВИЧ/СПИДом.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре Министерства здравоохранения Украины.

По словам Валерия Бедного, программой Правительства на ближайшие 5 лет предусмотрена финансовая поддержка на выполнение программы по борьбы с ВИЧ/СПИДом около 4,5 млрд грн. Средства будут потрачены на закупку оборудования, обеспечения доступности диагностирования, качественное лечение. Особенную обеспокоенность вызывает недостаточная профилактика ВИЧ/СПИДа.

Франц-Йозеф Биндерт в свою очередь сообщил, что Германия столкнулась с проблемой ВИЧ/СПИДа больше 20 лет тому назад и имеет опыт борьбы с инфекцией. "В Германии эта проблема относительно урегулирована, потому мы хотели бы поделиться опытом с украинскими коллегами", - отметил господин Биндерт, прибавив, что в глобальном понимании эта болезнь не имеет границы и ее победить можно лишь совместными усилиями.

Сегодня немецкая делегация посетила Украинский центр профилактики и борьбы со СПИДом МЗ Украины и Городской центр профилактики и борьбы со СПИДом.

Стороны подписали Меморандум между Немецким обществом технического сотрудничества и Министерством здравоохранения Украины относительно проекта "Немецко-Украинская инициатива по вопросам преодоления ВИЧ/СПИДа".