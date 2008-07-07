Хранение и учет трамалгина на ”Стироле” не вызывает замечаний

На горловском концерне "Стирол", в его подразделении по производству и реализации медицинской продукции - ООО "Стиролбиофарм", система хранения препарата "Трамалгин", содержащего трамадол, не имеет никаких замечаний со стороны МВД и СБУ.

Как сообщили УНИАН на "Стироле", на предприятии в июне работала специальная комиссия в составе руководителей Главного управления МВД Украины в Донецкой области, УСБУ в Донецкой области и Госинспекции по качеству лекарственных препаратов. Комиссия в присутствии специалистов ООО "Стиролбиофарм" провела инвентаризацию остатков трамалгина, изучила способы хранения, учета и системы предотвращения поступления препарата по каналам незаконного оборота.

Специальная комиссия инспектировала "Стирол" в рамках выполнения государственных нормативных актов, касающихся порядка оборота лекарственных средств, содержащих наркотические вещества, в том числе трамадол.