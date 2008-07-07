Регионы Украины начали получать противотуберкулезную вакцину из Дании

С 4 июля вакцину БЦЖ (BCG SSI) производства Дании для противотуберкулезной прививки детей начали развозить по регионам Украины. Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре МОЗ Украины.

Ситуация с несвоевременным снабжением отмеченной вакцины была связана с опозданием тендера на ее закупку почти на 1,5 месяца и отсрочкой проверки качества. Пройдя все этапы исследований в Центре иммунобиологических препаратов, и получив подтверждение показателей качества, специалисты выдали разрешение на применение отмеченного препарата.

Как известно, в Украине продолжает сохраняться состояние эпидемии туберкулеза. Заболеваемость всеми формами туберкулеза населения Украины в 2007 году составляла – 79,8 на 100 тыс. (Для сравнения: в развитых европейских странах и США – 6 – 9 лиц на 100 чел). Количество умерших составило в 2007 году 10506. Заболеваемость взрослого населения возрастом 18 лет и старше была 94,6 на 100 тыс. взрослого населения.

Около 40% больных активным туберкулезом по данным бактериологического исследования выделяют микобактерии туберкулезу и являются основным источником инфицирования для детей и подростков.

В условиях эпидемии существует высокий риск инфицирования туберкулезом каком бы от ни было месте (транспорте, магазине, даже на улице с пылью, которая содержит микрочастицы выделений больного человека).

Дети, в результате своих анатомо-физиологических особенностей, являются наиболее уязвимой к туберкулезной инфекции категорией населения. По данным мировых исследований у инфицированных микобактериями туберкулеза ( МБТ ) взрослых ежегодный риск заболевания туберкулезом составляет 0,4%. У 5–10% взрослых, инфицированных МБТ на протяжении жизни развивается туберкулез. У инфицированных МБТ детей в возрасте до 1 года риск заболевания туберкулезом составляет 40%, в возрасте от 1 до 4 лет - 23%.

Вместе с тем, благодаря существующей в Украине системе раннего выявления туберкулезной инфекции и профилактики туберкулеза (в первую очередь иммунизации вакциной БЦЖ), на протяжении многих лет удавалось сдерживать рост заболеваемости туберкулезом среди детей. Они были почти в 10 раз ниже, чем у взрослых ( 9,4 на 100 чел. населения, в 2007 г. ).

Учитывая важность противотуберкулезных прививок, было принято решение относительно целесообразности применения вакцины БЦЖ SSI производства Государственного Серологического Института (SSI, Копенгаген, Дания). Переход на упомянутую вакцину был предопределен среди прочего и тем, что, по данным мировых научных исследований, для эффективной прививки вакцинный штамм должен периодически заменяться. Следует отметить, что производителем вакцины были проведены широкомасштабные рандомизированые контролируемые исследования, результаты которых свидетельствуют о ее эффективности и беспечности. На сегодня препарат применяется в 43 странах мира, а данный штамм используется ВОЗ как референс-образец для контроля других вакцин против туберкулеза.

Невзирая на позитивные характеристики препарата, с целью эффективного применения датской вакцины, мониторинга возможных осложнений Министерством здравоохранения впервые за годы независимости была создана рабочая группа, которая занимается вопросами внедрения в стране для противотуберкулезной прививки вакцины БЦЖ SSI. По словам медиков, впервые государство так обстоятельно и внимательно подошло к вопросу перехода на другую вакцину. В состав группы из 18 лиц вошли педиатры, неонатологи, фтизиатры, инфекционисты, представители санепидслужбы. Подавляющее большинство из них – практикующие врачи, которые ежедневно лечат детей и взрослых с разными формами туберкулеза, в том числе и неизлечимо больных.

Специалисты заверяют: вакцина БЦЖ SSI Государственного серологического института (Дания) зарегистрирована в Украине и сертифицирована Государственной службой лекарственных средств; каждая новая серия вакцины, которая поступает в Украину, проходит лабораторный контроль в контрольной лаборатории Государственного предприятия “Центр иммунобиологических препаратов” МОЗ Украины.

Невзирая на антивакцинальные настроения и спекуляции теперь уже вокруг вакцины европейского качества, врачи среди основных характеристик и преимуществ вакцины БЦЖ SSI называют следующие:

- Высокая иммуногенность. 95 % детей, которым сделана прививка данной вакциной, становятся туберкулинопозитивними

- Высокая чистота. Вакцина не содержит вредных добавок, что обеспечивает минимизацию аллергических и токсичных реакций.

- Вакцина сертифицирована Всемирной организацией здравоохранения.

производство и апробация вакцины проводятся в соответствии с рекомендациями ВОЗ и отвечает требованиям Фармакопеи Европейского Союза.

- Производство и контроль качества отвечают требованиям GMP

- Штамм БЦЖ SSI используется во всех странах Европейского Союза.

- Удобная форма выпуска – в флаконах из темного стекла. Преимущества по сравнению с ампульною формой: защита от света; флаконы гарантировано стерильны; низкий риск повреждения; легкое и безопасное растворение вакцины (путем переворачивания флакона перед каждым следующим забором вакцины для равномерного деления вакцины); пробка изготовлена из нейтрального вещества, которое устраняет возможность аллергических реакций

- Низкий уровень побочных реакций (за результатами испытаний в 32 странах мира)

- Изучена чувствительность штамма БЦЖ SSI к основным противотуберкулезным препаратам, что важно для лечения в случае возникновения осложнений.