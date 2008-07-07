В каждом райцентре должен быть кабинет анонимного обследования на ВИЧ/СПИД

С 1 июля вступил в силу приказ Минздрава Украины о создании в каждом районном центре Украины круглосуточных кабинетов анонимного обследования на ВИЧ/СПИД - так называемых кабинетов доверия.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Кабинете Министров сообщил министр здравоохранения Украины Василий КНЯЗЕВИЧ.

Однако, по его словам, на сегодня такие кабинеты работают лишь в половине райцентров. “В настоящее время согласован вопрос о финансировании и штатном расписании - врач-инфекционист, психолог и два средних медработника, которые будут работать в круглосуточном режиме. Председателям тех райадминистраций, где кабинетов доверия до сих пор нет, дано поручение решить вопрос их создания, выделить помещения, обеспечить телефонной связью и тому подобное”, – заметил В.КНЯЗЕВИЧ.

Он выразил надежду, что уже до конца текущего года в абсолютно всех райцентрах будут действовать кабинеты анонимного обследования на ВИЧ/СПИД.

Министр считает, что они будут играть огромную роль в укрощении эпидемии ВИЧ/СПИД и должны быть доступными для всех.