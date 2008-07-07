Сегодня модно быть здоровым, как и модно вкладывать в здоровье деньги. Мы не жалеем тратить много времени на фитнесс, диеты, омоложения и многое другое, часто подмечая, что необходимость работать и необходимость быть молодым и здоровым зачастую противоречат друг другу.

Однако совместить эти «необходимости» бывает проще, чем кажется.

Первый совет по правильному питанию на работе: важно совместить режим питания с ритмом рабочего дня. Питаться нужно в зависимости от того, на какие часы приходится пик активности, на какие – сон.

Пища, богатая белком (мясо, рыба, бобовые), повышает у человека обмен веществ и возбудимость нервной системы. При переваривании такой пищи происходит активное отделение желудочного сока, поэтому если вы проводите целый день в офисе, хорошим решением для обеда будет мясо с картофельным гарниром.

Не надейтесь, что оно будет для вас также полезно поздним вечером, потому что близкий сон замедляет деятельность желудка и белок усваивается гораздо хуже. Это не касается тех, кто работает в ночную смену. Наедаться на ночь можно и нужно, если организм активен в ночные часы.

Второй совет по правильному питанию на работе: если вы заняты умственным трудом, то не забывайте, что это связано с напряженной нервной деятельностью. На случай скорой помощи вашим мозгам, держите в ящике стола шоколадку.

Сочетание кофе и шоколада – отличный двойной стимулятор, который гораздо безопаснее сигареты и лучше, чем таблетки для повышения мозговой активности. Это средство снимает головную боль и позволяет справиться с вялостью и утомлением.

В течение часа вы будете реагировать на возникающие проблемы со скоростью современного компьютера. Это эффективно для тех, кому необходимо быстро мобилизоваться. К тому же, есть шоколад в качестве закуски «всухомятку» гораздо полезнее, чем всякого рода «снэки» или булочки.

Третий совет как правильно питаться на работе – самый эффективный: жирная пища полезна! Особенно в холодные дни и при физическом труде. Нашим мышцам требуется другая энергия, нежели мозгу. Если ваша работа связана с большими физическими нагрузками, то сало окажется гораздо уместнее овощного салата. Жиры выделяют энергию и поддерживают в нашем теле постоянную нормальную температуру.

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