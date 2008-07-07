Для снятия стресса лучше смотреть за окно, чем в телевизор

Ученые из лаборатории взаимодействия человека и природы университета Вашингтона установили, что если смотреть на природу, то можно снизить уровень стресса. В исследовании части пациентам предлагалось смотреть на живописные места за окном, а другой части – просматривать передачи по плазменному телевизору.

Частота сердечных сокращений снижалась в том случае, если люди смотрели в окно. А просмотр телевизора имел не больше эффекта на сердце, чем разглядывание пустой стены, отмечают ученые. Данные исследования опубликованы в журнале Environmental Psychology.

Технологии – это хорошо, но не следует забывать, что мы не можем жить без природы. Часто мы подменяем реальную природу просмотром передач о ней по каналам Discovery Channel и Animal Planet. Но как представители биологического вида, нам необходимо взаимодействовать с природой для нашего физического и психического здоровья.

newsland.ru