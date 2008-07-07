На Луганщине врач требовала 300 грн. взятки

В Луганской области разоблачена заместитель главного врача городской больницы, которая требовала и получила 300 грн. взятки от местного жителя за оформление листка временной неработоспособности.

Как сообщили УНИАН в Департаменте Государственной службы по борьбе с экономической преступностью МВД Украины, в отношении вымогательницы возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст.368 Уголовного кодекса Украины (получение взятки).